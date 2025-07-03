Сочинку осудили на 9 лет за содержание притона и покушение на сбыт кокаина

Центральный районный суд Сочи приговорил 23-летнюю местную жительницу к девяти годам лишения свободы за попытку сбыта кокаина через интернет и организацию притона для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девушка признана виновной в совершении 11 преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 232 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и содержание притона). В мае 2024 года фигурантка дела выполняла роль курьера — получала кокаин и размещала его в тайниках на территории Центрального района Сочи. Довести преступный план до конца ей не удалось из-за задержания полицией.

Кроме того, обвиняемая предоставляла комнату в своей квартире для употребления наркотиков, а также необходимые приспособления для их приготовления.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание с учетом обстоятельств дела и личности подсудимой. Срок будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

«Ъ-Сочи» писал, что Лазаревский районный суд Сочи приговорил 40-летнего местного жителя к 10 годам колонии особого режима за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Суд установил, что фигурант дела продавал запрещенные вещества через интернет, а при обыске у него обнаружили партию синтетических наркотиков.

Мария Удовик