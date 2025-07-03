Генпрокуратура России рассказала о контактах с азербайджанскими коллегами

Генпрокуратуры России и Азебрайджана регулярно контактируют по текущей повестке. Ведомства ставят приоритетом вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран. Об этом сообщили «Ъ» в российском надзорном органе.

«В целях предотвращения возможных инсинуаций, главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера»,— говорится в сообщении.

Отношения Москвы и Баку обострились из-за задержания в Екатерибурге азербайджанцев, обвиняемых в убийствах в составе группировки. В городе прошли массовые задержания, за что МИД Азербайджана выразил протест России. Затем правоохранители Республики возбудили уголовное дело против журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан». Также были задержаны обвиняемые в транзите наркотиков россияне.

2 июля посольство РФ в Баку сообщило о жалобах граждан РФ на насилие со стороны силовиков, гостей и жителей Республики призвали соблюдать повышенную осторожность. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова выступила за возобновления союзнических отношений с Азербайджаном. Сегодня стало известно о согласовании доступа дипломатов к задержанным россиянам.

Подробнее о происходящем — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Никита Черненко