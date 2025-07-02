Посольство России в Баку сообщило о жалобах россиян на физическое насилие

За последние сутки в посольство России в Азербайджане поступило множество обращений от граждан РФ, где сообщалось о визитах в места их пребывания людей в гражданском и проверках документов. Некоторые обратившиеся заявили, что подверглись физическому насилию, заявили в российской дипмиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство России в Азербайджане Фото: Посольство России в Азербайджане

«Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского посольства. — По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие».

В дипмиссии призвали находящихся на территории Азербайджана российских граждан «сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994 50 270 26 59».

Посольство подтвердило информацию о задержании российских журналистов и группы граждан РФ в Азербайджане и сообщило, что направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало, уточнили в дипмиссии.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. В Азербайджане причиной их смерти назвали многочисленные травмы и повреждения. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных. 2 июля МИД Азербайджана вызвал посла России в ведомство и выразил протест против «недружественных действий» со стороны РФ.

О развитии событий вокруг конфликта Москвы и Баку — в материале «Ъ» «Слишком много негативного накопилось».

Анастасия Домбицкая