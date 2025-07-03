МИД РФ: Баку согласовал доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам

Доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане российским гражданам согласован двумя сторонами. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила агентству ТАСС.

1 июля Полиция Баку в Азербайджане задержала нескольких граждан России по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее говорил, что российские власти задействуют все имеющиеся средства, чтобы защитить задержанных в Азербайджане россиян.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Позднее правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных. 2 июля МИД Азербайджана вызвал посла России в ведомство и выразил протест против «недружественных действий» со стороны РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конфликт Москвы и Баку не сбавляет обороты».

Анастасия Домбицкая