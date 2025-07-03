Economist: Украина заявила о полной остановке военных поставок из США

США приостановили поставки всех военных грузов Украине, пишет The Economist со ссылкой на неназванных представителей украинских властей. Собеседники издания считают, что так Вашингтон пытается надавить на Киев, чтобы добиться политических уступок.

В Пентагоне утверждают, что пауза в поставках — временная мера и касается не всех согласованных вооружений. В Госдепе ранее заявляли, что будут приостановлены поставки зенитных и других ракет, но военная помощь в целом будет продолжена.

The Economist напоминает о перепалке президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, когда готовилось подписание соглашения о редкоземельных ресурсах. При этом издание указывает, что отношения между лидерами стран в последнее время улучшились.

Издание Politico ранее сообщило, что в Вашингтоне произошел раскол из-за, предположительно, несогласованного решения приостановить часть украинских поставок. CBS News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома при этом заявил, что США лишили приоритета в поставках военной помощи сразу несколько стран, а не только Украину. По некоторым данным, президенты Трамп и Зеленский в ближайшее время проведут телефонные переговоры.