Politico: Трамп и Зеленский в ближайшее время проведут телефонный разговор

Представители США и Украины готовят телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он состоится в ближайшее время, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, стороны начали планировать переговоры 1 июля. Именно тогда стали появляться сообщения о приостановке поставок некоторых американских вооружений на Украину. Источники утверждают, что ни Киев, ни Брюссель не получили предварительного уведомления о таком решении и не знают точных причин.

Неназванный помощник конгрессмена США заявил Politico, что Украина «остро нуждается» в постоянном пополнении запасов вооружений, особенно в средствах ПВО, ракетах большой дальности и снарядах. Другой источник, европейский дипломат, подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему считает военную помощь Киеву своим приоритетом. «США все еще пытаются решить, как лучше всего поддержать украинскую оборону»,— добавил он.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс вчера заявила, что Вашингтон продолжит поставки военной помощи Киеву за исключением зенитных и некоторых других ракет. По ее словам, США предупредили Украину об этом. Источники Politico утверждают, что решение Пентагона о приостановке поставок было связано с опасениями, что некоторые запасы оружия подходят к концу.