CBS: США лишили несколько стран приоритета в поставках военной помощи

Власти США пересмотрели военную помощь в отношении не только Украины, но и некоторых других стран. Несколько государств лишились приоритета в получении вооружений. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Собеседник телеканала не уточнил, о каких странах идет речь. Также неизвестно, как долго продлится пауза в поставках некоторых видов вооружений на Украину. По словам американского чиновника, решение было связано с опасениями по поводу «слишком низкого уровня» военных запасов США.

Несколько недель назад Пентагон по поручению президента США Дональда Трампа начал проверку военных поставок в отношении всех своих союзников. По словам представителя Белого дома, цель проверок — убедиться, что военное ведомство при предыдущей администрации отдавало приоритет нуждам США.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон продолжит поставки военной помощи Киеву за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, США предупредили Украину о своем решении.