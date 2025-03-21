В СИЗО отправили фигуранта по делу о похищении людей в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) суд отправил под стражу Максима Гурьева, обвиняемого в похищении людей, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемого в похищении людей Максима Гурьева отправили в СИЗО

Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского Обвиняемого в похищении людей Максима Гурьева отправили в СИЗО

Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского

Максиму Гурьеву предъявлено обвинение по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 мая 2025 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее 3 января трое молодых людей привезли двух девушек на автомойку по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где они избили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек была несовершеннолетняя.

В начале марта был выявлен новый эпизод похищения и установлен еще один подозреваемый. В ночь на 1 августа 2023 года молодой человек 2004 года рождения совместно с другими лицами похитил 20-летнего жителя Каменска-Уральского, которого силой поместили в багажник автомобиля и требовали имущество.

Напомним, по делу о похищениях людей в Каменске-Уральском задержаны пять жителей.

Полина Щуцкая