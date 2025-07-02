Лидеру группы, похищавшей людей в Каменске-Уральском, предъявили обвинение

Управление СКР по Свердловской области предъявило обвинение 35-летнему жителю города Каменска-Уральского. Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Александр Сапегин, он стал еще одним фигурантом по делу о похищении людей, которых отвозили на автомойку на ул. Карла Маркса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Он обвиняется в совершении двух преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетних, из корыстных побуждений) и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое организованной группой, под угрозой применения насилия, уничтожения чужого имущества).

Как считает следствие, этот фигурант является лидером группы, которая похищала людей в Каменске-Уральском в 2023-2024 годах. Установлено, что он похитил трех несовершеннолетних в ноябре и декабре прошлого года, а также вымогал деньги у одного молодого человека в июле 2024 года. Преступления были совершены вместе с другими членами преступной группы. После того, как похищенных перемещали на автомойку, к ним применяли физическое насилие. Кроме того, обвиняемые предъявляли к ним требования имущественного характера.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый имеет судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но реальный срок не отбывал. В последнее время он скрывался от следствия, но недавно был задержан в Екатеринбурге сотрудниками полиции и СОБР. «На несколько месяцев подозреваемый "залег на дно", чтобы не быть привлеченным к ответственности за прежние грехи. В последнее время он тайно проживал на съемной квартире в Верх-Исетском районе. Сыщики установили, что он еще и умудряется передвигаться по Екатеринбургу на арендованной "Мазде". Накануне, когда фигурант громкого дела решил отправиться в очередную поездку, на улице Юмашева его "приняли", сопротивления оказать и ретироваться он не успел. В определенных кругах Каменск-Уральского этого гражданина многие знают и именуют как "Дядя Саша"»,— сообщил полковник Горелых.

На сегодня по делу о похищении людей обвиняются 10 уральцев, некоторые уже помещены под стражу. В марте суд в Каменске-Уральском отправил в СИЗО Максима Гурьева. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Ирина Пичурина