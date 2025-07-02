Греф заявил о признаках торможения российской экономики

Есть много признаков того, что российская экономика стала резко тормозить, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Однако, согласно статистике за начало года, ситуация «не такая печальная», убежден господин Греф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Он поднял эту тему на Финансовом конгрессе Центробанка (ЦБ). По словам банкира, к торможению экономики привел «целый набор факторов», одним из которых он назвал ключевую ставку ЦБ. «Так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые товары экспортным. И у нас явно перегрет рынок труда»,— добавил Герман Греф (цитата по ТАСС).

В июне глава Минэкономики Максим Решетников сказал, что российская экономика находится в стадии охлаждения и близка к переходу в рецессию. Глава Сбербанка с ним не согласился. Президент Владимир Путин поручил ни в коем случае не допустить рецессии. ЦБ считает, что в России не рецессия, а плавное замедление темпов роста. Минфин называет это «плановым охлаждением экономики».

Подробности — в материале «Ъ» «Мобилизация стабильности».