ГК «Дело» профинансирует новороссийский «Черноморец» в ФНЛ

Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев выделит новороссийскому ФК «Черноморцу» средства на участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги. Об этом бизнесмен сообщил в интервью «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе бывший глава наблюдательного совета клуба заявил, что главному тренеру Олегу Василенко и ключевым футболистам команды поступило предложение от руководства повлиять на итог матча с «Сочи». 24 мая «Черноморец» обыграл «Сочи» дома 2:1 в 34-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги. Затем Сергей Шишкарев провел встречу с генеральным директором «Черноморца» Максимом Пономаревым, который объявил об урегулировании спора.

Господин Шишкарев отметил, что к нему поступило множество обращений о возможном исчезновении «Черноморца» с футбольной карты страны без поддержки ГК «Дело».

«Я четко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Ее совместными усилиями допустить нельзя. Поэтому, еще раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге,— заявил бизнесмен.

Предприниматель также подчеркнул, что сейчас «Черноморец» не готов к участию в РПЛ. Сергей Шишкарев выразил надежду на поддержку главы Новороссийска Андрея Кравченко, который пообещал не оставить клуб без помощи.

По словам бизнесмена, несмотря на отказ от прежнего формата участия, компания продолжит поддерживать команду, болельщиком которой он является с детства. За последние три года «Черноморец» получил от ГК «Дело» свыше 2 млрд руб.

Анна Гречко