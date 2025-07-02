Захарова: у Баку раньше не было претензий к «Sputnik Азербайджан»

Принимаемые Баку меры в отношении «Sputnik Азербайджан» продиктованы не претензиями к работе журналистов, а «другими соображениями», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, раньше у азербайджанских властей не возникало претензий к агентству.

«Я ничего не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку… Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).

Отношения между двумя странами ухудшились после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. МИД Азербайджана выразил Москве протест, после чего в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски, были арестованы глава и шеф-редактор. МИД РФ потребовал освободить задержанных.

Подробности — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».