Главные новости за 1 июля. Кавказ

Во Владикавказе построят мост через Терек в створе улицы Мамсурова — Чкалова. Стоимость оценивается в 101 млн руб.

Агропромышленный комплекс Дагестана может получить крупную субсидию из федерального бюджета — более 3,5 млрд руб. в 2025 году. Это на 678 млн руб. больше, чем в 2024 году, и почти вдвое больше, чем в 2017 году.

ООО «ПлодоВитта» планирует построить первую очередь теплиц по выращиванию бананов под Невинномысском в 2027 году. Первый урожай бананов может быть получен уже в 2026 году, а на проектную мощность в 21,5 т бананов ежегодно планируется выйти к 2029 году.

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в первом полугодии 2025 года до $117 тыс., что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В краевой столице на городские маршруты вышли 45 новых троллейбусов, закупленных при поддержке Правительства РФ в рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта».

В Чегеме готовят к запуску вторую очередь крупнейшего плодохранилища Кабардино-Балкарии. Планируется, что общая мощность предприятия увеличится с 5,6 тыс. т до 10 тыс. т фруктов.