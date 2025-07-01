Мощность крупнейшего плодохранилища КБР увеличится до 10 тысяч тонн

В Чегеме готовят к запуску вторую очередь крупнейшего плодохранилища Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Планируется, что общая мощность предприятия увеличится с 5,6 тыс. т до 10 тыс. т фруктов. Всего хранилище рассчитано на размещение до 26 тыс. т продукции.

«Плодохранилище строится с учетом всех современных стандартов и требований, что обеспечивает надежное хранение фруктов и сохранение их качества на продолжительный срок», — отмечается в сообщении.

Константин Соловьев