Молочный экспорт Ставрополья превысил прошлогодний показатель в 2,5 раза
Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в первом полугодии 2025 года до 117 тысяч долларов, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам министра, развитие экспортного потенциала является второй по важности задачей ведомства после обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами.
Расширение поставок за границу происходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Стабильный рост зарубежных поставок отмечается по нескольким видам продукции, включая молочную.
Основными покупателями ставропольской продукции выступают государства Ближнего Востока, Закавказья, Восточной Европы и Азии.