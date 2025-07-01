Молочный экспорт Ставрополья превысил прошлогодний показатель в 2,5 раза

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в первом полугодии 2025 года до 117 тысяч долларов, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра, развитие экспортного потенциала является второй по важности задачей ведомства после обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами.

Расширение поставок за границу происходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Стабильный рост зарубежных поставок отмечается по нескольким видам продукции, включая молочную.

Основными покупателями ставропольской продукции выступают государства Ближнего Востока, Закавказья, Восточной Европы и Азии.

Валентина Любашенко