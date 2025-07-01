В краевой столице запустили 45 новых троллейбусов

В краевой столице на городские маршруты вышли 45 новых троллейбусов, закупленных при поддержке Правительства РФ в рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы администрации Краснодара Фото: Пресс-службы администрации Краснодара

Современные машины оборудованы низкими полами для удобства пассажиров, системами кондиционирования, видеонаблюдения и электронными табло. Троллейбусы могут проехать более 20 км в автономном режиме без подключения к контактной сети. Стоимость проезда составит 25 руб. по регулируемому тарифу.

Уже действуют два новых маршрута: №13 «Исторический парк — ЖД вокзал» и №6 «ул. 45 Параллель — Мемориал Танк». В ближайшее время планируется обновление маршрута №4.

Власти города подчеркивают, что это важный этап модернизации транспортной системы, и обещают продолжить обновление общественного транспорта.

Валентина Любашенко