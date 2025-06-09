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Началось голосование за проект фонтана на Ленина в Ростове

В Ростове-на-Дону началось голосование за проект фонтана на пр. Ленина возле гостиницы «АМАКС». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Проект фонтана на Ленина. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

Фото: Проект фонтана на Ленина. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

На выбор ростовчанам представлены пять проектов, включающие варианты фонтанов, зеленых насаждений, цветников и пешеходных дорожек, детских и спортивных зон отдыха.

Только один из представленных проектов предполагает восстановление фонтана у гостиницы в оригинальном облике.

Голосование продлится до 30 июня на сайте муниципалитета.

Наталья Белоштейн

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