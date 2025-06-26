Главные новости к утру 26 июня

С 1 июля Национальная система платежных карт снижает межбанковские комиссии при платежах букмекерам и лотерейщикам. Для крупнейших компаний при выполнении определенных условий комиссия снизится вдвое, до 1% от суммы платежа.

На фоне слабого внутреннего спроса Китай наращивает поставки стали и в Россию. По итогам пяти месяцев экспорт железа, стали и изделий из них в РФ в денежном выражении вырос примерно на 16% против увеличения на 1,3% в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию с военными представителями после публикаций материалов CNN и The New York Times об американском ударе по ядерным объектам Ирана. В них журналисты сообщили, что американские ВВС не полностью уничтожили иранскую ядерную программу, а только повредили. Встреча пройдет 26 июня в 8:00 по восточному времени в Пентагоне.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном мирную ядерную программу, однако выступает против обогащения урана в республике. «На переговорах с Ираном будет обсуждаться, как мы перестроим гражданскую ядерную программу, чтобы она стала лучше и не предусматривала обогащения (урана.— "Ъ")»,— сказал он.

Счетная палата выявила неэффективность бюджетных расходов на интернет для школ и избиркомов в 2024 году. Согласно опросу более 25 тыс. учебных учреждений, 44,6% жалуются на недостаточную скорость передачи данных, а в 2,2% интернет «невозможно полноценно использовать».

Администрация США считает, что сотрудника, раскрывшего телеканалу CNN ранние данные американской разведки о результатах ударов по Ирану, следует приговорить к тюремному заключению. По словам пресс-секретаря Белого дома, журналисты CNN взяли отрывки из «совершенно секретного разведывательного отчета», раскрытого в результате утечки.

Состояние 1% самых богатых людей планеты увеличилось на $33,9 трлн в реальном выражении с 2015 года, свидетельствует новый отчет Oxfam. «Астрономический рост частного богатства» сопровождается рекордным сокращением гуманитарной помощи: страны G7 урежут ее на 28% в 2026 году по сравнению с 2024 годом — самое резкое снижение с 1960 года.