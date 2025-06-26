Уиткофф: США готовы обсуждать с Ираном ядерную программу, но без обогащения урана

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном мирную ядерную программу, однако выступает против обогащения урана в республике. Об этом господин Уиткофф заявил в интервью телеканалу CNBC.

«На переговорах с Ираном будет обсуждаться, как мы перестроим гражданскую ядерную программу, чтобы она стала лучше и не предусматривала обогащения (урана — "Ъ")»,— сказал он.

По словам спецпосланника, подобные программы есть у ОАЭ и «многих других стран». Тегерану «не нужно обогащать уран, чтобы заниматься атомной энергетикой», добавил господин Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассчитывает на следующей неделе провести переговоры с Ираном по его ядерной программе. Как отметил Стивен Уиткофф, потенциальная сделка должна включать «надежный контроль» над программой.

Шестой раунд переговоров США и Ирана должен был пройти 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Народ как лев», в рамках которой атаковал ядерные объекты республики. После этого американские власти несколько раз призывал иранских представителей вернуться к диалогу.