Отдых перед выборной кампанией

Петербургские депутаты завершили очередной парламентский год: в среду, 25 июня, в Мариинском дворце прошло последнее пленарное заседание в сезоне 2024/2025. За прошедший год ЗакС договорился с Госдумой о больном вопросе комплексного развития территорий, поменял курортный сбор на туристический налог, ужесточил правила продажи алкоголя в барах. Следующий год работы станет для нынешнего созыва последним: в 2026-м в Петербурге пройдут выборы новых депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламентский 2025-2026 год станет последним для депутатов VII созыва. В 2026-м город изберет новых законотворцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Парламентский 2025-2026 год станет последним для депутатов VII созыва. В 2026-м город изберет новых законотворцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парламентский 2024–2025 год начался с выборов 50-го депутата. Одно место пустовало в Мариинском дворце с лета 2023-го. На довыборах победу одержал кандидат от «Единой России» Александр Малькевич — медиаменеджер и советник губернатор города Александра Беглова по работе с новыми регионами. В середине сентября ему вручили удостоверение депутата.

Год запомнится уходом одного из самых ярких депутатов, заместителя главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского (внесен в реестр иноагентов). Парламентарий вынужденно сложил полномочия из-за иноагентского статуса. Причиной для такого решения стал принятый в мае 2024-го федеральный закон, согласно которому нахождение в реестре является поводом для «исключения» из парламента. Освободившееся место заняла Ольга Штанникова («Яблоко»)

Законотворческая работа традиционно началась с принятия бюджета на 2025 и плановые 2026 и 2027 годы. Доходы города в текущем году, по прогнозам Смольного, составят 1,328 трлн рублей, расходы — 1,491 трлн. Резервный фонд сократили до 35,2 млрд рублей. Рост доходов в правительстве ожидают за счет сбора акцизов (+2,5 млрд рублей), штрафов (+1,2 млрд) и туристического налога (+1,1 млрд). Введение турналога парламент одобрил осенью 2024-го: он заменил курортный сбор.

Одной из самых громких инициатив прошедшего сезона стал закон о запрете продавать алкоголь в заведениях общественного питания площадью менее 50 кв. м, который вступит в силу осенью этого года. Наливать по ночам смогут лишь бары, соответствующие критериям ресторана.

Закон, который депутаты и СМИ прозвали «законом о наливайках», изначально и должен был бороться с заведениями, работавшими как магазины днем и как бары - ночью. Однако в итоге новые правила затронут, в том числе, некоторые авторские бары, которые долгое время работали в небольших помещениях.

Закон больше года обсуждали на специально созданной для этого рабочей группе и профильных комиссиях, однако вопросы к инициативе остались как у владельцев баров, которые с 1 сентября лишатся бизнеса, так и у жителей, которые просили более жесткие ограничения.

В феврале депутаты поддержали идею Смольного изменить главный градозащитный закон Петербурга № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...». В городе поменяли способ классификации исторических зданий. В закон добавили два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых включили 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. Остальные исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как утверждают в Смольном, остаются под охраной — их снос запрещен. Во время обсуждения инициативы «Яблока» и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Амосова предлагали закрепить в законе запрет на строительство новых небоскребов, даже если они будут возводиться вне границ зон охраны. Башни «Лахта-2» и «Лахта-3» около «Лахта-центра» к 2031 году планирует построить «Газпром». Идея парламентариев, которая фактически запретила бы компании возводить новые небоскребы, не нашла поддержки у коллег.

В этом году Госдума приняла законопроект о комплексном развитии территорий, разработанный петербургскими депутатами. Инициатива была изменена до неузнаваемости, однако, как и задумывал ЗакС изначально, власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получили право самостоятельно решать, куда расселять жильцов домов, включенных в программу КРТ. Закон, впрочем, продолжают критиковать жители хрущевок, отмечая, что документ недостаточно защищает собственников квартир.

Депутаты с большим рвением и энтузиазмом боролись с электросамокатами и с курьерами на электровелосипедах. Последних ЗакС предложил переселить с тротуаров на проезжую часть. Соответствующее обращение отправили к министру транспорта РФ Роману Старовойт. Впрочем, пока парламентарии ждут ответного письма из Москвы, ситуацию с доставщиками взял в свои руки Александр Беглов и по проверенному пути предложил запретить курьерам поездки в четырех районах города.

Активно на пленарных заседаниях и комиссиях обсуждали животных, наибольшего внимания удостоились собаки. Депутаты раскритиковали инициативу ГД об эвтаназии бездомных животных, проживающих в приютах. Однако инициатива, ставшая предметом острой общественной дискуссии, в нижней палате Федерального собрания рассмотрена так и не была.

Параллельно парламентарии предложили обязать владельцев домашних питомцев, в первую очередь собак, регистрировать четвероногих в едином российском реестре. С соответствующей инициативой ЗакС обратился в ГД, чтобы внести изменения в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и в закон РФ «О ветеринарии».

На региональном уровне депутаты предложили регламентировать содержание и выгул собак и штрафовать за нарушения правил. Законопроект был принят только в первом чтении.

На волне популярности темы борьбы с абортами по всей России петербургский ЗакС принял закон о штрафах за склонение к прерыванию беременности. Параллельно, уже в контексте темы повышения рождаемости, парламент одобрил выплаты 100 тыс. рублей беременным школьницам, студенткам колледжей и вузов. Идея включить в список школьниц вызвала спор между депутатами: некоторые отмечали, что такая поддержка похожа на поощрение ранней беременности. Однако идея исключить учениц из перечня не была одобрена.

В среду, на заседании 25 июня, Александр Бельский, подводя итоги парламентского года, рассказал, что ЗакС принял 499 законов и постановлений. Спикер поблагодарил коллег, губернатора, городское правительство и неравнодушных петербуржцев за работу. «Управление городом уже не требует экстраординарных и тем более авральных решений. Впереди нас ждет серьезный пласт актуальных задач, который нам предстоит решить вместе с исполнительной властью города. Парламентское лето — это прежде всего подготовка к нулевым чтениям бюджета следующего года»,— заявил господин Бельский с трибуны Мариинского дворца. После заседания Александр Бельский и Александр Беглов подписали план законопроектной работы на 2025–2026 годы. Говоря о будущем, спикер заявил, что в осеннюю сессию, надеется он, будет принято решение по городскому закону о КРТ.

Парламентский 2025–2026 год станет последним для депутатов VII созыва. В 2026-м город изберет новых законотворцев.

Надежда Ярмула