Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест основателя и гендиректора «Русагро»

Московский городской суд признал законным решение продлить арест основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову, сообщил ТАСС. Ранее суд решил оставить их в СИЗО до 25 августа. Мужчины обвиняются в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Защита господина Мошковича просила судью отпустить его под залог в 1 млрд руб. Адвокат Алексей Корябин предоставил справку об остатке средств на счете «Русагро». Господин Басов участвовал в заседании по видеосвязи и назвал свой арест жестоким. Его просили отправить под домашний арест или отпустить под залог. Обвиняемые не признают вину.

Согласно фабуле дела, фигуранты в 2018 году купили 85% акций кипрской Solpro Investment Ltd., учредителя холдинга «Солнечные продукты». При этом они не погасили кредиты холдинга, тем самым не выполнив обязательства. По делу установили 16 потерпевших, включая владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова, компанию-кредитора «Сингента» и ФНС. Суммарный ущерб оценили более чем в 47 млрд руб.

В мае стало известно о возбуждении против Вадима Мошковича дела о даче взятки на 2,6 млн руб. По нему задержали предполагаемого взяткополучателя — вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его арестовали до 20 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тамбовский чиновник ему сообщник».

Никита Черненко