Бывшего замглавы Тамбовской области обвинили во взятке в 2,6 млн рублей

Бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова обвиняют в получении взятки от главы «Русагро» Вадима Мошковича в размере 2,6 млн руб., сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее экс-чиновника арестовали на два месяца, до 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тамбовской области Фото: Правительство Тамбовской области

В картотеке судов Москвы указано, что Сергею Иванову также предъявлено обвинение в превышении полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Во время оглашения меры пресечения судья Олеся Менделеева сообщила, что бывшего замгубернатора арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

27 марта суд отправил под арест основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Их обвиняют в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Им дел не занимать».

Петр Бузлаев