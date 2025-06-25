Рогозин пригрозил отправить участников КВН на СВО из-за шутки про себя

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин раскритиковал участников КВН, которые упомянули его в своем скетче. Он пригрозил отправить их на СВО вместе с автором шутки.

Недовольство экс-главы «Роскосмоса» вызвало выступление команды «Негоден», которая показала сценку о подготовке полета в космос. По сюжету один из космонавтов решил остаться, потому что у него появилась девушка. На что командир возразил, что «космос на телку не меняют», якобы такая формулировка «была в докторской Рогозина».

Дмитрий Рогозин прокомментировал фрагмент с этой шуткой в Telegram. Он заявил, что ему уже известно, к какому военкомату «приписаны эти два юмориста». Кто и на каком основании предоставил ему эти данные, в посте не уточняется. Господин Рогозин считает, что КВН превратился в «унылое говно». Он пообещал отправить молодых людей на СВО и выдать им «настоящие кэвээны» — дроны «Князь Вандал Новгородский».

«Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора»,— написал экс-глава «Роскосмоса».

У Дмитрия Рогозина есть степень доктора философских наук, а также степень доктора технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения». Он возглавлял «Роскосмос» в 2018–2022 годы. В декабре 2022 года, пробыв на СВО три месяца, господин Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. В ресторане отеля он праздновал день рождения. В сентябре 2023 года Дмитрий Рогозин был назначен сенатором.