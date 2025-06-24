Израиль ударил по Ирану после обвинений Тегерана в нарушении прекращения огня

Израиль нанес удары по северным городам Ирана Баболь и Бабольсер, пишет иранское агентство ISNA. Также уничтожен радар вблизи Тегерана, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Таким образом Израиль ответил на прерванный Ираном режим прекращения огня, утверждает господин Гендельман. Больше страна не будет атаковать иранские объекты, уточняется в сообщении.

Сегодня президент США Дональд Трамп созванивался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и просил его не атаковать Иран из-за нарушения режима прекращения огня. Также он написал написал в соцсети Truth Social, что Израиль не намерен нападать на Иран и перемирие остается в силе.

Утром 24 июня Иран и Израиль согласились на предложение США о введении режима прекращения огня. При этом Тегеран заявил, что ответит на любые нарушения договоренности. Дональд Трамп предполагал, что соглашение о прекращении огня будет бессрочным. Спустя три с половиной часа после введения режима Израиль обвинил Иран в новой атаке на страну. Тегеран отрицает удары.

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Екатерина Отрашкевич