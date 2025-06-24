Израиль отказался от дальнейших ударов по Ирану после беседы Трампа и Нетаньяху

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху израильская сторона отказалась от масштабной атаки по Ирану. Об этом сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Утром 24 июня Израиль обвинил Иран в нарушении перемирия: как утверждается, в течение первых трех часов после вступления в силу режима прекращения огня было запущено три иранские ракеты. В ответ Израиль уничтожил радиолокационную систему вблизи Тегерана. Изначально планировалась масштабная атака по иранской территории, но Дональд Трамп пообещал переубедить Израиль.

«Президент Трамп выразил глубокую признательность Израилю за достижение всех целей войны, а также уверенность в прочности достигнутого режима прекращения огня»,— говорится в Telegram-канале Дмитрия Гендельмана.

Как сообщал израильский чиновник корреспонденту Axios Бараку Равиду, Дональд Трамп попросил Биньямина Нетаньяху вовсе не атаковать Иран. Израильский премьер, по данным журналиста, заявил, что Израиль должен ответить на нарушение перемирия, но согласился сократить число целей до одной.

Лусине Баласян