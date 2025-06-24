Axios: Нетаньяху после призыва Трампа сократил число целей атаки по Ирану

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросил его не атаковать Иран из-за нарушения перемирия. Об этом неназванный израильский чиновник сообщил корреспонденту Axios Бараку Равиду. По его информации, израильский премьер согласился лишь сократить количество целей до одной.

«Нетаньяху сказал Трампу, что он не может отменить удар и что необходим какой-то ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня. В итоге было принято решение значительно снизить масштабы нанесения удара, отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной»,— пересказал слова источника Барак Равид в соцсети X.

Тем временем в соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что «Израиль не собирается нападать на Иран», все израильские самолеты развернутся, а перемирие между сторонами отстается в силе. ЦАХАЛ обещал нанести «мощные удары» по Тегерану в ответ на нарушение режима прекращения огня, объявленного утром 24 июня Дональдом Трампом. Иран эту информацию отрицал и, напротив, обвинил Израиль в запуске ракет после вступления перемирия в силу.

Лусине Баласян