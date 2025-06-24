Обвиняемая в убийстве Далера опекун Наумова выступила с последним словом в суде

В Свердловском областном в суде Вероника Наумова — опекунша шестилетнего мальчика Далера, обвиняемая в его убийстве — выступила с последним словом и заявила, что не причастна к смерти малолетнего. Как сообщил источник «Ъ-Урал», она полностью отрицает свою вину.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Наумова вину не признает и настаивает, что смерть ребенка наступила, когда его сестра находилась вместе с ним в ванной. Отец Далера требует моральную компенсацию в 10 млн руб., она будет выплачивать деньги, в случае, если суд удовлетворит это ходатайство», — сказал собеседник. Гособвинение запросило для Вероники Наумовой максимально возможное наказание в виде 25 лет колонии общего режима.

Как установило следствие, с 2019 года Вероника Наумова была опекуном малолетнего мальчика Далера. С 2019 по 2022 год, по версии следствия, она избивала его, пытала и приносила ему физические и психические страдания, испытывая к нему «личную неприязнь, а также ненависть в связи с его национальной принадлежностью». Мальчика не выпускали на улицу, запрещали общаться с другими детьми, не давали регулярно ходить в детский сад, «что мешало полноценному быту, отдыху, социализации ребенка, травмировало его психику».

По версии обвинения, Вероника Наумова вовлекла в истязания племянника своего супруга Даниила Егольникова и проживающую с ними вместе опекаемую, которой на момент смерти мальчика было 14 лет. Вечером 2 декабря 2022 года, как утверждает следствие, обвиняемая связала руки и ноги мальчика, избила его, а затем опустила в ванную и удерживала под водой, из-за чего он задохнулся. С декабря 2022 года по июнь 2023 года Вероника Наумова незаконно получила выплату на умершего ребенка общей суммой в 119 тыс. руб. Даниилу Егольникову прокурор попросил назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вину в истязаниях мальчика он признал.

Вынесение приговора обоим фигурантам запланировано на 28 июля.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа Вероники Наумовой гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Мария Шараева