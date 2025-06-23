В гостинице Серова размещены 24 жильца дома, где взорвался газ

В Серове (Свердловская область) в пункте временного размещения (ПВР), расположенного в гостинице, находится 24 человека, чье жилье пострадало в результате взрыва газа в пятиэтажном доме, сообщил глава города Василий Сизиков в своем Telegram-канале. В скором времени туда заселятся еще две семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жильцы каждой поврежденной квартиры получат материальную помощь от города и области, для вывоза вещей им также предоставят транспорт и рабочих. «Подписал постановление, согласно которому повысил стоимость 1 кв. м жилья в Серове до 71 175 руб. Это поможет жильцам двух подъездов при покупке квартиры или частного дома взамен пострадавшего жилья»,— добавил господин Сизиков.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел утром 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка, один пострадавший скончался в ГКБ №40 в Екатеринбурге.

Подъезд, в котором произошел инцидент, находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит, всего дом пришлось покинуть 32 жильцам 21 квартиры — власти решили предоставить им сертификаты на покупку жилья в Серове.

Ирина Пичурина