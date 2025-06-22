Уголовное дело возбудили после взрыва газа в пятиэтажном доме в Серове

В Серове (Свердловская область) возбуждено уголовное дело из-за хлопка газа в пятиэтажном доме на улице Зеленой, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Напомним, утром, 22 июня, в квартире на пятом этаже произошел хлопок, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Следственный комитет России по Свердловской области начал расследование по статье 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках дела следователи собирают доказательства и выясняют все обстоятельства происшествия. Для оценки вреда здоровью пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Расследование находится под контролем руководства регионального следственного управления.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пострадал 38-летний мужчина, проживающий в квартире, где произошел хлопок и трое жильцов квартиры снизу — супружеская пара и ребенок.