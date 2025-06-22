21 квартира пострадала после взрыва газа в Серове, 5 человек обратились к врачам

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Серове (Свердловская область) пострадали пять человек, сообщил врио губернатора Денис Паслер по итогам оперативного штаба. По его словам, у одного пострадавшего выявлены ожоги 63% тела. Вертолетом санитарной авиации его госпитализируют в ожоговый центр в Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: МЧС по Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: МЧС по Свердловской области

У остальных пострадавших выявлены ушибы, ссадины мягких тканей, в одном случае — подозрение на черепно-мозговую травму. «После осмотра они отпущены домой и будут находиться на амбулаторном наблюдении»,— сообщил господин Паслер у себя в Telegram-канале.

Квартиры покинули 32 человека: это все, кто находился в первом подъезде, и жители одной квартиры из второго подъезда. Повреждены конструкции дома и чердака, пострадала 21 квартира. «Специалисты помогли им взять из дома документы и деньги, помещения закрыты, организована охрана силами полиции. Все готово для приёма жителей в пункте временного размещения»,— рассказал Денис Паслер.

Из-за инцидента введен режим ЧС муниципального характера. Сейчас на месте ЧП работают 69 человек, в том числе 25 сотрудников МЧС. Сообщается, что жалоб от жильцов этого дома на ул. Зеленая на запах газа или проблемы с тягой, вытяжкой не поступало, а проверки коммуникаций проводились в феврале и мае этого года. На данный момент в одном подъезде отключили газ и электричество, в остальных коммуникации функционируют в обычном режиме.

По итогам оперативного штаба глава региона поручил собрать данные жильцов пострадавших квартир и выделить материальную помощь на первоочередные нужды, провести оценку состояния пострадавшей части дома. Жильцам пострадавших квартир выплатят деньги для приобретения жилья. В соседних домах, где выбило окна, поручено оперативно их заменить.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел сегодня утром, 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Мария Игнатова