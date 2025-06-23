Глава Серова: разрушенный взрывом газа подъезд восстановлению не подлежит

Согласно первому устному заключению специалистов после взрыва газа в Серове (Свердловская область), подъезд, в котором произошел инцидент, находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. «Официальное заключение будет готово через две недели»,— сказал глава города Василий Сизиков у себя в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области

Василий Сизиков и управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн встретились с жителями поврежденного дома. По итогам встречи было решено предоставить сертификаты на покупку жилья в Серове собственникам нескольких квартир — их получат жители 20 квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго. Им также предоставят помощь для вывоза вещей, так как в доме может произойти обрушение. Власти города также проведут индивидуальные консультации с каждой семьей.

Сейчас пострадавшие размещены в гостинице с четырехразовым питанием.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел утром 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В результате взрыва пострадали пять человек, всего дом пришлось покинуть 32 жильцам 21 квартиры.

Ирина Пичурина