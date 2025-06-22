Взрыв газа произошел в жилом доме в Серове, пострадали несколько человек
В Серове (Свердловская область) произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на ул. Зеленой. По данным регионального управления МЧС, произошел хлопок без последующего горения в квартире на пятом этаже. Медикам переданы четыре человека, эвакуировано — 40.
Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, власти развернули пункт временного размещения. «Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации»,— прокомментировал Денис Паслер.
По данным главы Серовского муниципального округа Василия Сизикова, имеются разрушения конструкций дома на пятом этаже второго подъезда: повреждены балкон и кровля. Также повреждены две квартиры. Сейчас специалисты проводят обследование здания.
Проверки начали прокуратура и следственный комитет. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, среди пострадавших 38-летний мужчина, проживающий в квартире, где произошел хлопок, а также трое жильцов квартиры снизу — супружеская пара и ребенок.
«Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник чтобы разогреть»,— рассказал Валерий Горелых.