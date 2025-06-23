В Екатеринбурге скончался пострадавший во время взрыва газа в Серове

В городской клинической больнице (ГКБ) №40 в Екатеринбурге скончался пострадавший во время взрыва газа в пятиэтажном доме в Серове (Свердловская область). Эту информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел утром 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Подъезд, в котором произошел инцидент, находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит.

В результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка. У одного пострадавшего были выявлены ожоги 63% тела. У остальных пострадавших выявлены ушибы, ссадины мягких тканей, в одном случае — подозрение на черепно-мозговую травму.

Ирина Пичурина