Главные новости за неделю с 16 по 22 июня. Ростов-на-Дону и область
Ростовская область по итогам ПМЭФ-2025 заключила 20 соглашений на сумму около 210 млрд руб. Соглашения касаются проектов модернизации инфраструктуры городов (в частности – Волгодонска), развития промышленности и запуска новых производств по сельхозпереработке.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения бывшему министру сельского хозяйства региона Константину Рачаловскому. Чиновнику, находившему на домашнем аресте, с 17 июня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно общение со свидетелями и иными участниками судопроизводства и использование средств связи и интернета.
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону направил в арбитражный суд иск к футбольному клубу «Ростов» с требованием взыскать 475,8 млн руб.
Завод «Ростсельмаш» выпустит на рынок самый мощный кормоуборочный комбайн в стране. Мощность двигателя комбайна F 2750 составляет 770 л.с.
МЧС Ростовской области запустило в тестовом режиме проактивную государственную услугу по назначению выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. теперь жители области могут получить единовременную материальную помощь при нарушении условий жизнедеятельности в результате чрезвычайных ситуаций в автоматическом режиме.
У застройщиков и физических лиц в Ростове и Аксайском районе изымут более 200 тыс. «квадратов» земли для строительства автодороги «Орбитальная-2». Из документации следует, что значительные площади изымут у застройщиков компании «КраснодарИнвест-Строй» и АО «Ростовское». За недвижимость собственникам полагаются выплаты.
Аэропорт Минеральных вод не смог покинуть самолет RRJ-9, принадлежавший ростовской авиакомпании «Азимут». Во время взлета Причиной отмена рейса в город Самарканд в Узбекистане стала техническая неисправность.