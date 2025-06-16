«Ростсельмаш» разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн

Донской завод «Ростсельмаш» выпустит на рынок самый мощный кормоуборочный комбайн в стране. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Мощность двигателя комбайна F 2750 составляет 770 л.с. «Это обеспечивает его производительность до 280 т кукурузы в час и возможность заготовки до 30 тыс. т зеленой массы за сезон, что достаточно для обслуживания стада в 2,5 тыс. голов», — рассказали в ведомстве.

Для сохранения качества кормов комбайн оснащен четырехъядерным измельчающим барабаном, камнеметаллодетектором и датчиком влажности.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на строительной выставке ССТ Expo в Москве компания «Ростсельмаш» представила новый экскаватор-погрузчик BL 810, предназначенный для земляных работ при строительстве в коммунальном и сельском хозяйстве и способен заменить подобную импортную технику.

Наталья Белоштейн