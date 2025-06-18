Для строительства дороги «Орбитальная-2»в Ростовской области изымут 19 участков

У застройщиков и физических лиц в Ростове и Аксайском районе изымут более 200 тыс. «квадратов» земли для строительства автодороги «Орбитальная-2». Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документации следует, что значительные площади изымут у застройщиков компании «КраснодарИнвест-Строй» и АО «Ростовское». За недвижимость собственникам полагаются выплаты. Однако, если в течение 90 дней владельцы участков не предоставят свое согласие на выплату, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.

Мария Хоперская