Ростовская область тестирует проактивные выплаты при чрезвычайных ситуациях

МЧС Ростовской области запустило в тестовом режиме проактивную государственную услугу по назначению выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, теперь жители области могут получить единовременную материальную помощь при нарушении условий жизнедеятельности в результате чрезвычайных ситуаций в автоматическом режиме. Пострадавшим направляется готовое заявление через личный кабинет на Едином портале госуслуг для выбора способа получения средств.

Напомним, администрация Ростова в мае 2025 года опубликовала новый проект порядка выплат при ЧС и стихийных бедствиях. После нововведений выплаты жителям, которые оказались в экстренной ситуации, вырастут.

Так, единовременная материальная помощь в случае ЧС вырастет с 15 тыс. руб. до 15,7 тыс. руб. на человека. Выплата из-за частичной утраты имущества первой необходимости вместо 75 тыс. руб. составит 78,3 тыс. руб. А за полную утрату имущества первой необходимости выплатят вместо 150 тыс. руб. 156,7 тыс. руб. на человека. 1,6 млн. руб. вместо 1,5 млн руб. составит единовременное пособие членам семьи погибших в результате ЧС.

Валентина Любашенко