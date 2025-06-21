Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из Минвод из-за неисправности

Аэропорт Минеральных вод не смог покинуть самолет RRJ-9, принадлежавший ростовской авиакомпании «Азимут». Во время взлета Причиной отмена рейса в город Самарканд в Узбекистане стала техническая неисправность. Об этом сообщает издание «Победа24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неполадки в роботе самолета его экипаж обнаружил во время взлета. Воздушное судно пришлось обратно посадить в аэропорту Минвод.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», этот же самый рейс (AZO6179) отменяли и в начале апреля.

Наталья Белоштейн