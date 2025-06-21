Главные новости за 21 июня. Ростов-на-Дону и область

За два последних года убытки МУП «Ростовская транспортная компания» составили 260 млн руб. Главной причиной названы слишком низкие тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах. Ситуацию усугубляет и дефицит водителей.

В модернизацию и расширение федеральной трассы М-4 «Дон» «Росавтодор» инвестируют более 100 млрд руб. Она охватит около 100 км федеральной трассы. Вместо четырехполосной автодорога станет шестиполосной.

Аэропорт Минеральных вод не смог покинуть самолет RRJ-9, принадлежавший ростовской авиакомпании «Азимут». Причиной отмены рейса в город Самарканд в Узбекистане стала техническая неисправность.

Соучредитель «Онегин Дача» Вадим Кисляк сократил свое участие в проекте сети кофеен и пекарен «Кекс» с 40% до 20%. Его акции приобрел Сергей Поташов, и теперь у него 70% в проекте. Третий участник проекта Валентина Головко сохранила свою долю на уровне 10%.

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области начали проверку обстоятельств гибели 11-летней девочки в бассейне спа-клуба City Creek. Первую помощь девочке попытались оказать посетители бассейна, позже к ним подключились сотрудники скорой помощи.