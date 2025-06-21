На Дону совладелец «Онегин Дача» отдал 20% акций партнеру по кофейному бизнесу

Соучредитель «Онегин Дача» Вадим Кисляк сократил свое участие в проекте сети кофеен и пекарен «Кекс» с 40% до 20%. Его акции приобрел Сергей Поташов, и теперь у него 70% в проекте. Третий участник проекта Валентина Головко сохранила свою долю на уровне 10%. Соответствующая информация опубликована на сайте Картотека.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба сети пекарен «Кекс» Фото: Пресс-служба сети пекарен «Кекс»

Согласно данным сервиса, ООО «Кекс» было основано в 2020 году Кисляком, Поташовым и ресторатором Романом Панченко. Последний владел третью в бизнесе, но в 2021 году он вышел из проекта, отдав свои акции Кисляку.

В 2024 году выручка компании составила 58,2 млн руб., чистая прибыль — 37,5 млн руб. У «Кекса» насчитывается 26 пекарен в Ростове и Геленджике.

Наталья Белоштейн