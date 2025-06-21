В Ростове начато расследование гибели 11-летней девочки в бассейне спа-клуба

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области начали проверку обстоятельств гибели 11-летней девочки в бассейне спа-клуба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

Трагедия произошла 21 июня на территории спа-клуба City Creek. Первую помощь девочке попытались оказать посетители бассейна, позже к ним подключились сотрудники скорой помощи. По информации очевидцев, получасовая реанимация результатов не дала, ребенок скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Проверку начала и прокуратура Ростовской области.

Наталья Белоштейн