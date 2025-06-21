Ростовская транспортная компания получила убыток в 260 млн рублей за два года

За два последних года убытки МУП «Ростовская транспортная компания» составили 260 млн руб. Об этом сообщил donnews.ru со ссылкой на информацию заместителя главы Ростова по транспорту Владимира Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Главной причиной убытков чиновник назвал слишком низкие тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах. Ситуацию усугубляет и дефицит водителей.

Чтобы устранить последнюю проблему, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», водителям муниципальных маршрутов увеличена зарплата, предоставляется служебное жилье, а также возможность получить субсидии на погашение ипотеки.

Наталья Белоштейн