В модернизацию М-4 «Дон» инвестируют более 100 млрд рублей

В модернизацию и расширение федеральной трассы М-4 «Дон» «Росавтодор» инвестируют более 100 млрд руб. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Модернизация охватит около 100 км федеральной трассы. Вместо четырехполосной автодорога станет шестиполосной. «Для жителей Ростовской области, конечно, это возможность передвигаться с большим комфортом и большей скоростью», — отметил врио губернатора.

Как писал «Ъ-Ростов» вопрос дальнейшего развития региональной транспортной инфраструктуры также обсуждался с федеральной дорожной компанией во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Наталья Белоштейн