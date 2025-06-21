Володин считает нужным снижать ключевую ставку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России снижается инфляция, и к концу года она прогнозируется на уровне 7%. По его словам, это «посыл» Центробанку (ЦБ) в отношении ключевой ставки, которая «остается высокой».

Он напомнил, что в обоснование повышения ЦБ говорил о растущей инфляции. «Сейчас она стала снижаться. Значит, с учетом других факторов надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно»,— написал спикер в Telegram.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. ЦБ пообещал бороться с инфляцией не в ущерб интересам россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».