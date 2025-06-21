Третий день ПМЭФ-2025 для Краснодарского края: коротко

В ходе третьего дня работы 28-го Петербургского международного экономического форума Краснодарский край заключил соглашение о создании первого в России креативно-производственного кластера и строительстве единственного в РФ глубоководного морского терминала. Главные сделки третьего дня форума — в подборке «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Краснодаре создадут завод интерактивного оборудования стоимостью 1 млрд руб. и многофункциональный комплекс в районе Патрики за 11,3 млрд руб.

В Краснодаре планируется создание первого в России креативно-производственного кластера на базе индустриального парка «ВБ-Кубань». Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме с руководителем объединенной компании Wildberries & Russ Татьяной Ким.

ГК «Точно» бизнесмена Николая Амосова, мэрия Краснодара и администрация края подписали соглашение о создании многофункционального кластера на территории бывшей промышленной площадки в микрорайоне «Патрики». Инвестиции в проект, получивший рабочее название «Цех», превысят 11,3 млрд руб.

Единственный в России глубоководный морской терминал для перевалки металлопродукции возведут в порту Новороссийска. общий объем инвестиций в строительство превысит 120 млрд руб.

Группа компаний «Дело» и индонезийская Mologiz, дочерняя структура Modena Group, подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству глубоководного порта в провинции Южная Суматра.