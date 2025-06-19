Денис Паслер подал документы для участия в выборах главы Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предоставил в областной избирком необходимые документы для его выдвижения в качестве кандидата от «Единой России» (ЕР) на досрочных выборах главы региона. «Следующий этап — подача документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора. Денис Паслер должен будет предоставить в избирательную комиссию листы поддержки от муниципальных депутатов Свердловской области и определить список кандидатов в Совет федерации»,— сообщили в пресс-службе ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.

Денис Паслер стал первым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области. На партийной конференции ЕР его кандидатуру поддержали 200 делегатов, всего один — выступил против. Представители оппозиционных парламентских партий намерены 20 июня выдвинуть на досрочные выборы депутата заксобрания Ранта Краева («Новые люди»), 21 июня — вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы РФ Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). ЛДПР планирует утвердить своего представителя 21 июня, однако в пресс-службе партии не стали называть фамилию вероятного кандидата.

Должность губернатора Свердловской области стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит Денис Паслер, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область.

Василий Алексеев