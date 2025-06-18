Главные новости за 18 июня. Ростов-на-Дону и область

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ростовская область и Краснодарский край подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие креативных индустрий. Ожидается, что реализация соглашения окажет положительное влияние на экономику обоих регионов, способствуя развитию инноваций, повышению конкурентоспособности и формированию привлекательного имиджа для инвесторов и туристов.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения бывшему министру сельского хозяйства региона Константину Рачаловскому. Чиновнику, находившему на домашнем аресте, с 17 июня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно общение со свидетелями и иными участниками судопроизводства и использование средств связи и интернета.

МЧС Ростовской области запустило в тестовом режиме проактивную государственную услугу по назначению выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. теперь жители области могут получить единовременную материальную помощь при нарушении условий жизнедеятельности в результате чрезвычайных ситуаций в автоматическом режиме.

У застройщиков и физических лиц в Ростове и Аксайском районе изымут более 200 тыс. «квадратов» земли для строительства автодороги «Орбитальная-2». Из документации следует, что значительные площади изымут у застройщиков компании «КраснодарИнвест-Строй» и АО «Ростовское». За недвижимость собственникам полагаются выплаты.

Движение по северному подъезду к Батайску с 21 июня ограничат из-за масштабных ремонтных работ. Из сообщения следует, что с 21 июня мост перекроют в направлении из Ростова в Батайск, а 22 июня – из Батайска в Ростов, с 23 июня движение откроют по двум полосам из четырех.

На ремонт участка Донского канала выделили 1,1 млрд руб. Займется реконструкцией компания «Донсельхозводстрой». Среди основных работ числится и благоустройство территории. Завершить ремонт планируется в декабре 2027 года в Мартыновском и Волгодонском районах.

ВУЗы Ростовской области летом 2025 года планируют увеличить выпуск студентов от 5,7% до 22,3%. Самый большой рост выпускников — 22,3%, ожидает Донской государственный технический университет (ДГТУ), выдав 6,7 тыс. дипломов. Годом ранее ВУЗ выпустил 5,4 тыс. обучающихся.