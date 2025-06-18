Ростовская область и Краснодарский край будут развивать сферу креативных индустрий

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ростовская область и Краснодарский край подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие креативных индустрий. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Данное сотрудничество открывает новые горизонты для развития креативных индустрий, стимулирует инновации и способствует созданию благоприятных условий для талантливых профессионалов и предпринимателей, укреплению межрегиональных связей»,– отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, подчеркнув, что сотрудничество позволит регионам использовать сильные стороны друг друга для достижения общих целей.

Ожидается, что реализация соглашения окажет положительное влияние на экономику обоих регионов, способствуя развитию инноваций, повышению конкурентоспособности и формированию привлекательного имиджа для инвесторов и туристов.

Напомним, в 2024 году Ростовская область присоединилась к реализации регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Приоритетными направлениями развития в регионе креативных индустрий определены информационные технологии, гастрономия, мода, искусство. В 2025 году принят областной закон «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере креативных (творческих) индустрий», а также проведен аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику Ростовской области.

Валентина Любашенко