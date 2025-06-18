На Дону вузы планируют увеличить выпуск студентов до 22,3% в 2025 году

Вузы Ростовской области летом 2025 года планируют увеличить выпуск студентов от 5,7% до 22,3%. Об этом сообщил РБК Ростов. Больше всего дипломов выдаст ДГТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) планирует выпустить из вуза и его филиалов этим летом 4,5 тыс. обучающихся, что на 6% больше, чем в прошлом году — 4,3 тыс. С факультетов среднего образования университет готов выпустить 983 студента, что на 19,7% выше уровня 2024 года (821 выпускник).

Дипломы Южного федерального университета (ЮФУ) могут получить 5,9 тыс. студентов по всем формам обучения. Это на 5,7% больше прошлогоднего показателя, тогда из стен ЮФУ вышли 5,5 тыс. молодых специалистов.

Самый большой рост выпускников — 22,3%, ожидает Донской государственный технический университет (ДГТУ), выдав 6,7 тыс. дипломов. Годом ранее вуз выпустил 5,4 тыс. обучающихся.

Наталья Белоштейн