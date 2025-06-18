На ремонт участка Донского канала выделили один миллиард рублей

На ремонт участка Донского канала выделили 1,1 млрд руб. Займется реконструкцией компания «Донсельхозводстрой». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Государственный заказчик — Министерство сельского хозяйства РФ в лице ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области». Подрядчик должен провести демонтажные, земляные, сухоройные и гидромеханизированные работы. Среди основных работ числится и благоустройство территории. Завершить ремонт планируется в декабре 2027 года в Мартыновском и Волгодонском районах.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Донсельхозводстрой» зарегистрировано в Ростове в 2001 году. Его основная деятельность —производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ. компании за 2024 год составила 822,6 млн руб., чистая прибыль — 868 тыс. руб.

Мария Хоперская