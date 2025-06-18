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На ремонт участка Донского канала выделили один миллиард рублей

На ремонт участка Донского канала выделили 1,1 млрд руб. Займется реконструкцией компания «Донсельхозводстрой». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Государственный заказчик — Министерство сельского хозяйства РФ в лице ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области». Подрядчик должен провести демонтажные, земляные, сухоройные и гидромеханизированные работы. Среди основных работ числится и благоустройство территории. Завершить ремонт планируется в декабре 2027 года в Мартыновском и Волгодонском районах.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Донсельхозводстрой» зарегистрировано в Ростове в 2001 году. Его основная деятельность —производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ. компании за 2024 год составила 822,6 млн руб., чистая прибыль — 868 тыс. руб.

Мария Хоперская

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